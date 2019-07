Il weekend parte in anticipo con la Notte delle Candele

ARQUATA SCRIVIA — Il weekend stavolta parte in anticipo. I primi appuntamenti del fine settimana sono infatti in programma già stasera, giovedì 11 luglio. Come ad Arquata Scrivia, dove la notte sarà illuminata dalla luce di tantissime candele, 15 mila per la precisione. Tutti vestiti di bianco e a girare per il paese, curiosando nei negozi aperti. Musica con I BricconCelli diretti da Giovanna Vivaldi, spettacolo di danza de Il Fiocco Rosso, punti di ristoro e angoli gustosi. In quest’atmosfera suggestiva si potranno osservare al telescopio la Luna, i pianeti Giove e Saturno e alcuni dei principali oggetti del cielo estivo: in piazza dei Caduti, a partire dalle ore 21, sarà infatti presente il Gast – Gruppo Arquatese Astrofili con i propri strumenti. Alle 22.30 nella piazza del Comune lancio di palloncini luminosi.

A Pozzolo Formigaro, sempre stasera, "Burraco" sotto le stelle, un torneo dedicato a questo famoso gioco di carte nella corte del castello. L'appuntamento è dalle 20.30 ed è organizzato dal centro anziani del paese in collaborazione con l'amministrazione comunale. Iscrizioni: Francesco Gullì cell. 335 6146199.