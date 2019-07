Adrenalina a mille con le acrobazie di quad e moto trial

NOVI LIGURE — Adrenalina a mille questa sera per il secondo appuntamento con i “Venerdì di luglio” a Novi Ligure. In centro, moto da trial e quad saranno protagonisti delle acrobazie e delle evoluzioni del Freestyle Show, con la partecipazione straordinaria del campione Sergio Canobbio e del suo Show Action Group. Attivo da vent’anni nel settore degli spettacoli di trial e quad Freestyle, lo Show Action Group riunisce piloti acrobatici che con moto da trial e quad riescono a far divertire il pubblico con evoluzioni mozzafiato e spettacoli fuori dal comune, come salti da altezze indescrivibili e i magnifici e temutissimi backflips. Classe 1958, dopo aver praticato motocross per diversi anni, Canobbio è passato al trial ottenendo in breve tempo grandi successi fino a conquistare il quinto posto assoluto nel Campionato del mondo Trial Indoor. Quello di questa sera, quindi, sarà uno spettacolo davvero da non perdere.

In largo Valentina è invece prevista l’esibizione dei musicisti della valle Stura “Viva Rsciugni”. Inoltre in via Giacometti Sebastiano Peruzzo allestirà un’esposizione di moto d’epoca. In piazzetta Carenzi saranno presenti gli stand dello street food e i negozi rimarranno aperti fino alla mezzanotte, mentre i locali offriranno intrattenimenti e piano bar. Dalle 21.00 alle 23.00, inoltre, ci sarà la possibilità di visitare il Museo Solferino con il grande plastico della battaglia di Novi.