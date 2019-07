L’energia alessandrina per il ‘super condominio’

ALESSANDRIA - Energy Wave (ex Restiani) si estende al mercato piemontese. Da poco ha siglato un contratto di gestione energetica per la durata di dieci anni con il cosiddetto Supercondominio di Piossasco (To).

L’efficientamento dell’erogazione energetica ha un valore stimato che supera i 4 milioni di euro nei 10 anni. L’impianto termico del Supercondominio è formato da una centrale termica e 18 sottostazioni, serve 467 unità residenziali e commerciali divisi in 5 gruppi condominio.

«La capacità di innovazione impiantistica, una profonda conoscenza dell’evoluzione del mercato e una solidità finanziaria hanno permesso al condominio l’utilizzo della cessione del credito direttamente ad Energy Wave. Questi sono stati i fattori che hanno convinto il Supercondominio a scegliere la nostra soluzione energetica che garantirà un risparmio energetico di 215 t/anno di CO2 al condominio”», ha commentato Stefano Granella, Amministratore Delegato di Energy Wave.

La società alessandrina investirà oltre 1,2 milioni di euro per le migliorie necessarie e per la gestione energetica, anche attraverso interventi di relithing.