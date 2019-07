Tenta di investire il rivale in amore: ora è nei guai

NOVI LIGURE — I sentimenti certe volte giocano brutti scherzi, specialmente se lasciati “a briglia sciolta”. Come ha fatto M. L., un 45enne di Pasturana che qualche sera fa, a Novi Ligure, ha incrociato il proprio rivale in amore e ha tentato volontariamente di investirlo. L’uomo stava transitando in città quando ha notato il proprio rivale a piedi, appoggiato alla sua auto. A quel punto ha accelerato con impeto andandogli contro. La prontezza di riflessi del malcapitato è stata provvidenziale: l’uomo è riuscito a schivare l’urto anche se non del tutto, perché è rimasto ferito a una gamba. Inoltre, la sua auto ha subito diversi danni. M. L. è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.