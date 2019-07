Alla Grangia di Pobietto proiezione de "I Villani"

POBIETTO - L’Associazione Culturale Confraternita degli Stolti, in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino propone per giovedì 18 luglio alle ore 21,15 alla Grangia di Pobietto (Morano Po), la condivisione di una serata a partecipazione gratuita con quattro chiacchiere e la proiezione del film-documentario “I VILLANI” che ha come tema la Restanza (tema portante della terza edizione di It.a.cà Monferrato, Festival del Turismo Ecosostenibile in programma in autunno con la sua terza edizione), raccontata da persone che parlano di agricoltura, pesca, allevamento, umanità, ambiente e cucina familiare.