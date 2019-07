Mangili: "Passai in bici e vidi un annuncio. Così entrai in Rai"

ALESSANDRIA - Vittorio Mangili, 96, storico inviato della Rai - "passavo in bici, a Milano, e vidi un cartello: così partecipai al concorso per entrare in azienda" - è venuto a trovarci in redazione. Tra aneddoti e ricordi dei numerosi viaggi - Biafra, Vietnam, Polo Nord, la traversa Turchia-Cina a cavallo solo per ricordarne alcuni - anche tanti consigli: "Io sono stato fortunato, ma non ho mai avuto paura. Ho sempre raccontato ciò che ho visto".

Sul giornale domani in edicola, il resoconto dell'incontro.