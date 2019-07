Il caso: le cantine degli abusivi e la paura della gente

Le cantine degli alloggi popolari tra via Volturno e via Verona, ad Alessandria, sono occupate da abusivi. 84 famiglie si definiscono "in ostaggio" di "gente pericolosa", che di notte entra nelle loro proprietà, che sono state devastate. "E le nostre figlie hanno paura a rincasare da sole, la sera" dicono alcune mamme preoccupate. Siamo andati a vedere, constatando una situazione che ha dell'incredibile, a pochi passi dal centro città. E' una storia di profondo disagio, che vi raccontiamo sul "Piccolo" in edicola martedì 16 luglio.