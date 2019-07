Arturo Brachetti al Teatro Verdi per il prequel di Attraverso Festival

ACQUI TERME - C’è grande attesa per il prequel di Attraverso Festival. Giovedì 18, alle 21, il Teatro Verdi di Acqui ospiterà “Arturo racconta Brachetti–intervista frizzante tra vita e palcoscenico”. Il grande maestro del trasformismo internazionale, l’uomo che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconterà tra confidenze, ricordi e viaggi fantastici tra Fregoli, Parigi, Ugo Tognazzi, ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, del quotidiano, delle “mille arti” in cui l’artista eccelle. Insomma, partendo dalla sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato, Brachetti, senza maschere e trasformismi, ci farà scoprire perché è "la realtà immaginata quella che ci rende più felici".

Info: 0144.770272