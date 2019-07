Orba: il caso delle multe lungo il torrente

E' stata una domenica difficile quella di molti automobilisti che hanno scelto le rive dell'Orba per un po' di refrigerio. Al ritorno la sgradita sorpresa si è materializzata sotto forma di multe per divieto di sosta per chi aveva lasciato l'auto accanto alla provinciale tra Madonna delle Rocche e Olbicella. «E' stata – spiega il sindaco di Molare, Andrea Barisone – una situazione legata all'allerta. Al mattino abbiamo avvertito chi aveva trascorso la notte con la tende vicino al torrente. Ma la ritorno, con l'arrivo dei bagnanti giornalieri, era impossibile distinguere. Quindi abbiamo fatto quello che comunque è prescritto dal codice della strada. Per il futuro? Faremo altri controlli per arginare la sosta selvaggia, specie dove esistono alternative»