Outlet, Matteo Migani nuovo general manager

SERRAVALLE SCRIVIA - Matteo Migani è il general manager del Serravalle outlet McArthurGlen. Affianca il centre manager Stefano Vaccaro alla guida dell’outlet più grande d’Europa.

Il gm, figura direttiva che McArthurGlen ha inserito al vertice dei quattro centri più grandi tra quelli che gestisce, si occupa della gestione delle strategie finalizzate a rendere ancora più attrattivo il Serravalle outlet che nei prossimi tre anni sarà interessato da ulteriori novità, in parte anche strutturali.

La prima uscita ufficiale è avvenuta oggi in occasione della presentazione del progetto realizzato da McArthurGlen e dalla scuola di design del Politecnico di Milano, i cui studenti hanno progettato due strutture ‘temporary store’ - una per la vendita dell’abbigliamento, l’altra per il food - che hanno le particolarità di un design innovativo e della flessibilità gestionale perché possono essere spostate da una piazza all’altra o addirittura da un outlet all’altro.

Quella per il food si trova all’outlet ‘La Reggia’ di Caserta, quella per l’abbigliamento è al Serravalle outlet e sarà inaugurata nel prossimo weekend: sarà tenuta a battesimo dai capi di abbigliamento di ‘Dolce & Gabbana’.