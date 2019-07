Tortona può partecipare agli 'Eurogames'

TORTONA - Sulle tv Mediaset il prossimo autunno rinascerà una sorta di “Giochi senza frontiere”, il programma che per quasi trent'anni univa in divertenti prove a squadre le nazioni europee; dovrebbe intitolarsi “Eurogames” e l’Italia sarà rappresentata in ogni puntata da una diversa città.

A tale proposito, questo fine settimana ci sarà un casting per individuare soggetti idonei anche a Tortona: se se ne troveranno 12 e non ci saranno migliori team nelle selezioni che si svolgeranno in altre località, allora la partecipazione si potrà concretizzare.

Al Ridotto del Teatro Civico, sabato 20 dalle 9.30 alle 19 e domenica 21 dalle 9 alle 15, Tortona ospiterà una troupe televisiva della casa di produzione Nonpanic: si cercano sportivi con spirito di squadra d'età compresa fra 18 e 50 anni.

Per le modalità di partecipazione al casting, inviare mail a redazione@nonpanic.com indicando dati anagrafici, peso, altezza e sport praticato. La trasmissione verrà girata a Roma nel mese di settembre; spese per vitto e alloggio saranno a carico della produzione.

Il casting non ha costi per il Comune, che si limita a concedere la sala alla casa produttrice. L’evento è stato presentato ieri mattina dal sindaco Federico Chiodi, dall’assessore alle manifestazioni Fabio Morreale e dal consigliere comunale Anna Sgheiz.