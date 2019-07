Alla guida alterato dalla droga: denunciato

CASALE MONFERRATO - La Polizia Locale di Casale Monferrato ha segnalato all’Autorità Giudiziaria P. N., 23 anni residente a Balzola, coinvolto in un sinistro stradale verificatosi a maggio, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il giovane, durante i rilievi che hanno fatto seguito all'incidente, era stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish. Sottoposto a esami clinici in ospedale, è risultato essere positivo all'assunzione di stupefacenti. Anche le controanalisi (i cui esiti sono arrivati recentemente) hanno dato esito positivo e per questo il ventitreenne - oltre a essere segnalato alla Prefettura per la detenzione di stupefacenti per uso personale - è stato denunciato per il reato previsto dall’art. 187 del codice stradale per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.