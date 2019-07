Dal PD interrogazione sulle revoche in AMC

CASALE MONFERRATO - Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico di Casale Monferrato, composto da Luca Gioanola, Maria Fiore, Giuseppe Iurato, Fabio Lavagno 1977, Fabio Lavagno 1986 e Roberto Milano, ha presentato un'interrogazione al sindaco Federico Riboldi affinchè illustri, avanti al Consiglio Comunale, in merito al provvedimento sindacale dello scorso 4 luglio con il quale si è disposta la revoca del presidente e di due rappresentanti della partecipata AMC.

Il fatto, dicono dal PD casalese «rappresenta un precedente assoluto nella storia amministrativa del Comune di Casale. Considerato inoltre che il provvedimento è stato utilizzato esclusivamente per la partecipata AMC S.p.A. e non anche per le altre partecipate del Comune di Casale. Il gruppo consigliare chiede quindi al Sindaco se sia sicuro di avere operato correttamente e nel rispetto delle prerogative degli organi e quali siano le motivazione che lo abbiano portato a questa scelta radicale».