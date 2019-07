Nel fine settimana niente treni tra Genova, Ovada e Acqui

TORINO - Per via di lavori sulla linea ferroviaria intorno al nodo di Genova già programmati da Rfi, nuovi disagi in vista per viaggiatori e pendolari: così, dalle 14 di sabato 20 e per l’intera giornata di domenica 21 luglio, alcuni treni regionali da Genova verso Busalla-Arquata Scrivia e Novi Ligure modificheranno gli orari e non fermeranno a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo.

Inoltre, i regionali della linea Genova-Ovada-Acqui Terme saranno cancellati per l’intero percorso e sostituiti con autobus. Modifiche degli orari anche ai 'treni del mare' da e per Milano, in alcune fermate.

Maggiori informazioni nelle stazioni, negli uffici assistenza clienti e biglietterie dell’impresa ferroviaria.