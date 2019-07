Pallavolo casalese in lutto, è morto Giuseppe Massa

CASALE MONFERRATO - Il mondo del volley casalese è in lutto per la morte di Giuseppe Massa, ottantacinquenne presidente della US Junior Pallavolo negli anni ottanta.

All'ingresso della "Bistefani" nella società rossoblu, Furione passò il testimone a Massa per riprendere la carica nella seconda metà della decade. Il periodo di Massa fu quindi breve ma piuttosto intenso; con lui la pallavolo casalese approdò in A2, un'impresa più volte poi sfiorata ma mai riuscita nuovamente. Con Massa arrivò anche la prima Coppa di Lega della Junior del 1983-84.

Il Rosario sarà recitato alle ore 19 di giovedì 18 luglio nella Cattedrale di Casale. Venerdì alle ore 15 avranno luogo le esequie.