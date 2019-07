Cinema e concerto al Perlanera

ALESSANDRIA – Venerdì 19 luglio cinema all'aperto con ingresso gratuito al Laboratorio Anarchico Perlanera di via Tiziano. Alle 21 sarà proiettato il film Egon Schiele, diretto da Dieter Berner. Giovane, seduttore, provocatorio e affascinante, agli inizi del XX secolo, Schiele, interpretato sul grande schermo dal talentuoso Noah Saavedra, è tra gli artisti più controversi di Vienna. La sua arte è ispirata da figure femminili affascinanti e disinibite, in un'epoca che sta volgendo al termine con l'avvento della Grande guerra. Due donne in particolare condizioneranno davvero la sua vita e la sua espressione artistica. Sua sorella e sua prima musa, Gerti, e la diciassettenne Wally, forse l'unico vero grande amore della sua vita, immortalata nel celebre dipinto "La morte e la fanciulla" esposto al Leopold Museum di Vienna. Mentre i dipinti di Schiele creano scandalo nella società viennese, portando l'artista anche in tribunale con l'accusa di abuso su una minorenne e di "pornografia", collezionisti lungimiranti e artisti tra i più acclamati come Gustav Klimt, iniziano a riconoscere l'eccezionale valore della provocatoria e tormentata arte di Schiele. Quando lo scoppio della prima guerra mondiale minaccerà la sua ricerca e libertà artistica, Schiele sceglierà di sacrificare alla sua arte, l'amore e la vita stessa, facendo del dolore e del suo disagio esistenziale la cifra stilistica che lo consacrerà tra i maggiori interpreti dell'Espressionismo.

Domenica 21 luglio, dopo il trafugamento della targa dedicata all'anarchico Pinelli dal cortile, una giornata con giochi e concerti per raccogliere fondi per rifare la targa più grande e più bella. Si inizia alle 16 con giochi, ricchi premi e cotillons, dalle 17 concerto con il cantautore Mauro Carrero, alle 19 l'apericena.