Il protagonista: Angelo, il barcé sul fiume col vescovo

ALESSANDRIA - Il valenzano Angelo Bosio fa il barcé costruisce barcé, barche idonee a 'solcare' i fiumi. Domenica, da Rivarone, partirà col vescovo Guido Gallese e con alcuni ragazzi della Pastorale giovanile, per un pellegrinaggio metà in barca metà a piedi, destinazione Venezia, dove l'arrivo è previsto per il 7 agosto. Bosio racconta a "Il Piccolo" le emozioni a poche ore dalla partenza.