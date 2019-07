Alla galleria Pagetto l'arte novese parla al femminile

NOVI LIGURE — Lungo via Girardengo, il pomeriggio d’estate s’inoltra con lentezza nella sera. Passeggiare nel cuore di Novi, così, in libertà, consente alla mente di oltrepassare il cerchio del pensiero quotidiano, fantasticando tra il suono di voci e passi, il profumo di focaccia, caffè, cioccolato. In questa cornice in cui si avanza assorti, la Galleria Pagetto rinnova l’appuntamento con l’arte proponendo la collettiva “Quattro artiste a Novi” che riunisce quattro voci di rilievo del background artistico locale e non solo, quelle di Patrizia Borromeo, Irene Casarini, Franca Cultrera e Alessandra Guenna.

Due righe, per stringere la mano alle protagoniste. Sono figlie d’arte Casarini e Borromeo, la prima restauratrice di storici edifici dell’alessandrino, la seconda attiva nell’insegnamento dell’educazione visiva in diverse scuole novesi. Docenti anche Guenna e Cultrera, l’una direttrice artistica di Spazio Arte di Gavi, l’altra presenza di spicco in eventi di arte e cultura pubblici di patrocinio e diffusione istituzionale.



La mostra sarà inaugurata domani, sabato 20 luglio alle 18.00, e sarà aperta fino al 3 agosto. Orario: da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Entrata libera.