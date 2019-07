Incidente sul lavoro: operaio perde la vita

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 - LERMA - Ha perso la vita in un incidente capitato questa mattina poco dopo le 11 un operaio impegnato al lavoro nella sistemazione di una rete metallica su una parete: l'uomo è caduto da un'altezza significativa in prossimità della strada che conduce al cimitero del paese. Sul posto i militi del 118 per un primo soccorso. Ma per l'uomo, poi trasportato con l'intervento dell'Elisoccorso, non c'è stato nulla da fare. (Notizia in aggiornamento)

