'Novecento' per l'Acqui in Palcoscenico

ACQUI TERME - Un altro appuntamento per l’Acqui in Palcoscenico, la kermesse di danza (e non solo) organizzata all’ombra della bollente.

Domani, sabato 20 luglio, alle ore 21, il teatro di piazza della Conciliazione ospiterà uno spettacolo diverso dalla ‘consueta’ danza, la piéce teatrale della Fondazione Garaventa ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, tratta da ‘Novecento’ la famosa opera di Alessandro Baricco, offerto al pubblico secondo l’adattamento teatrale di Igor Chierici.

«Siamo sul Virginian, un piroscafo che negli anni tra le due guerre faceva la spola tra Europa e America, con il suo carico di passeggeri: i ricchi signori in prima classe, gli emigranti che sognano una nuova vita nel Nuovo Mondo, la gente comune – ha spiegato il regista Luca Cicolella – A bordo di quel piroscafo si esibiva ogni sera un pianista dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una musica mai sentita prima. Il suo nome era Denny Boodman T.D. Lemon Novecento. L’uomo era nato su quel piroscafo e non era mai sceso. Dall’Europa all’America per tutta la vita, senza mai mettere piede sulla terraferma. Eppure, all’interno di quel mondo finito, egli poteva sentire e vivere tutte le storie del mondo e rielaborare le emozioni attraverso note mai sentite ma che erano già sulla punta delle sue dita».

Lo spazio scenico accoglierà il pubblico in un'atmosfera decadente, la lussuosa e fatiscente imbarcazione che attraccata al molo, carica di dinamite, è in attesa dell’affondamento. Lo spettacolo vedrà come protagonista l'attore Igor Chierici, il piccolo Novecento Marco Vecchio e l'orchestra jazz di Emanuele Valenta, Mario Martini, Gian Luca Fiorentino e Lauretta Grechi.