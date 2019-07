Pietro Cerlesi sarà il nuovo Direttore Generale

ALESSANDRIA - Franco Butti, alla Centrale del Latte di Alessandria e Asti dal 1995, lascerà il posto entro il 30 settembre a Pietro Cerlesi che assumerà il ruolo di Direttore Generale. A comunicare lo storico passaggio di consegne è il presidente, Gian Paolo Coscia: “Abbiamo presentato ufficialmente l’ingresso in Centrale di Pietro Cerlesi, avvenuto in seguito alla scelta del direttore Butti di andare in pensione. A nome di tutto il Consiglio intendo ringraziare Franco Butti per lo straordinario impegno profuso a favore della Centrale in tanti anni di appassionato lavoro e, in particolare, per la guida sicura con cui ha diretto l’azienda negli ultimi anni. La scelta del nuovo direttore avviene dopo una lunga e accurata analisi di mercato e siamo certi che la consolidata esperienza di Pietro Cerlesi nella filiera del latte e dei suoi derivati rappresenti la migliore garanzia per portare avanti le politiche di sviluppo avviate con il recente rafforzamento della governance”.

Pietro Cerlesi, milanese, classe 1959, arriva in Centrale da Italcanditi - Vitalfood, dove dirigeva lo stabilimento di Pedrengo (Bg), dopo una lunga esperienza nel settore lattiero-caseario: laureato in Scienze Agrarie, alla fine degli anni ottanta entra in Centrale del Latte di Milano dove percorre un articolato percorso di crescita che lo porta a diventare Capo Servizio Produzione e Responsabile di stabilimento, per poi andare a dirigere tra il 2007 e il 2008 lo stabilimento di Bologna del Gruppo Granarolo. Successivamente assume la direzione operativa di Centrali Produttori Latte Lombardia per poi ricoprire dal 2012 al 2016 la direzione generale di Abit Piemonte (Gruppo TreValli Cooperlat).

Anche l’Amministrazione comunale, tra gli azionisti della Centrale e rappresentata in CdA dal vice-presidente Stefano Foglino, dà il benvenuto al futuro direttore. “Nutriamo grandi aspettative nei confronti della nuova guida aziendale – dichiara il vicesindaco e assessore alle Partecipate, Davide Buzzi Langhi - Siamo certi che il dottor Cerlesi saprà condurre la nostra Centrale verso quel ruolo di leadership territoriale che le compete”.

Queste le prime parole di Pietro Cerlesi: “Sono impaziente di iniziare questa nuova avventura umana e professionale. Ho sempre apprezzato la realtà della Centrale alessandrina per le sue caratteristiche storiche, l’attenzione alla qualità lungo tutta la filiera ma anche la sua capacità di rispondere alle sfide del mercato e alle esigenze dei consumatori. Intendo contribuire a questa prestigiosa storia portando la mia esperienza nel settore, in particolare nella ricerca e innovazione tecnologica e nell’organizzazione delle risorse umane e dei processi industriali”.

“A concludersi non è soltanto un’esperienza estremamente pregnante dal punto di vista professionale, ma un vero e proprio capitolo della mia vita, fatto di incontri, scoperte ed emozioni indelebili. Ho affrontato questo lungo percorso, costellato di grandi soddisfazioni ma anche di momenti di particolare complessità, con la volontà di sviluppare e migliorare incessantemente quanto mi è stato affidato” somo le parole di saluto di Franco Butti, recentemente insignito del premio alla carriera da Confindustria Alessandria.