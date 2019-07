Omaggi a Coppi, quattro nuove 'Bianchi' a AcdB Museo

Un nuovo omaggio a Fausto Coppi per il suo centenario: nella sua 'hall of fame', al terzo piano di Palazzo Monferrato, AcdB Museo aggiunge quattro 'Bianchi' appartenute al Campionissimo e ai suoi gregari, e due sono prestiti in cui il presidente della Camera di Commercio Gian Paolo Coscia ha avuto un grande ruolo.

Sono i modelli donati dalla 'Dama Bianca' al professor Giovanni Garrone, primario di ginecologia, poi passate a collezionisti, che tornano insieme dopo 45 anni: modello 'Tour de France' del 1953, di Lorenzo Beltrami, e una 'Specialissima' del 1958 di Carlo Gemme. Esposte anche la Bianchi Reparto Corse del 1947 del gregario Augusto Introzzi e una delle bici di Serse Coppi.

Da ammirare già oggi e il prossimo weekend. Il museo resterà chiuso in agosto, con apertura straordinaria il 31 (e ingresso gratuito) per il Capodanno Alessandrino dedicato a Coppi e alla bicicletta, e poi il 6 settembre per 'Aperto per cultura'