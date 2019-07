Oddone dirigerà il concerto di Ferragosto 2019

OVADA - Dirigerà per il terzo anno consecutivo il tradizionale “Concerto di Ferragosto” eseguito dall'Orchestra Bruni il maestro Andrea Oddone, ovadese e direttore artistico della Scuola di Musica “A. Rebora” della nostra città. L'esibizione è in programma il prossimo 15 agosto da Limone Piemonte e sarà trasmesso, a cura della testata giornalistica regionale, su Rai3 a partire dalle 12.55. «Spero – ha dichiarato Oddone – che si rinnovi la festa che questo concerto ha portato nei trentanove anni in cui è stato eseguito e, per quel che mi riguarda, negli ultimi due anni. E' sempre una grande emozione questo connubio tra musica e natura». Un programma dedicato in particolare all'opera e al melodramma italiano, molto apprezzato in tutto il mondo. Saranno eseguiti brani di Puccini, Bellini e Rossini con l'ausilio di una cantante. Per l'occasione è stato svelato anche il finale dedicato a Verdi con la marcia trionfale dell'Aida.