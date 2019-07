Nuova gestione: come avere il rimborso sui parcheggi

OVADA - Cambierà a breve il gestore delle aree di sosta a pagamento nel territorio del comune di Ovada. La gara si è da poco conclusa, a breve sarà reso noto il nome del successo della Tsp, l'impresa lombarda che della questione si è occupata dal 2014. In ballo rimane la restituzione delle somme versate per l'ottenimento della tessera prepagata e dei crediti residui già caricati. I possessori di queste tessere dovranno recarsi presso l'ufficio di via Buffa 45 nei giorni del 27 luglio, del 3, 10, 17, 24, 31 agosto, e del 7 settembre dalle 9.00 alle 13.00. Con la restituzione avverrà il rimborso.