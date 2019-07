Autobus più cari, la Regione in soccorso di Palazzo Rosso?

ALESSANDRIA - Si terrà domani mattina alle 9, a Torino, l’incontro tra l’assessore ai Trasporti della giunta Cirio, Marco Gabusi, e il vicesindaco (e assessore alle Partecipate) Davide Buzzi Langhi per discutere del ‘caso Alessandria’: a causa del riequilibrio di Bilancio di Palazzo Rosso, infatti, la giunta si è vista costretta ad effettuare una serie di tagli ai conti e, tra questi, pure i fondi destinati alle integrazioni dei biglietti di Amag Mobilità.

Risultato: anche le fasce deboli e gli studenti, almeno fino a fine anno, saranno costretti a pagare di più gli abbonamenti mensili e annuali del trasporto pubblico, come anticipato da ‘Il Piccolo’ sul numero di venerdì scorso.



«Purtroppo non possiamo fare altrimenti - commenta Buzzi Langhi - Sebbene non mi piaccia affatto, siamo costretti a procedere in tal senso: ormai, se guardiamo al Bilancio complessivo del Comune di Alessandria, la parte variabile su cui intervenire è ridotta all’osso. La stragrande maggioranza della spesa è fissa e, nello situazione in cui ci troviamo, dobbiamo fare di necessità virtù».