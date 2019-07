Cineforum nel Museo con “Io sono leggenda”

ALESSANDRIA - Terzo appuntamento del progetto Film in Gamba(rina) nato dalle ragazze del Servizio Civile, Valeria e Francesca, in collaborazione con il Circolo del Cinema Adelio Ferrero. Il film proposto per mercoledì 24 luglio è Io sono leggenda, pellicola del 2007 di Francis Lawrence basato sull’omonimo romanzo fantascentifico di Richard Matheson, uscito nel 1954.

La proiezione inizierà alle 21 al Museo della Gambarina nell'omonima piazza. Presenteranno e condurranno il dibattito Danilo Arona e Alex Reale. L’ingresso è gratuito, durante il film verranno offerte delle bibite fresche.

New York, 2012, una terribile epidemia ha ucciso gli uomini e li ha trasformati in vampiri. Il dottor Robert Neville (Will Smith), che sembra essere l’unico uomo sopravvissuto al contagio, lotta disperatamente per cercare una cura...