Eurogames: Tortona ci crede

TORTONA - Hanno fondamento le speranze di vedere Tortona protagonista in televisione ai nuovi “Giochi senza frontiere”.

L’esito delle selezioni svolte al Ridotto del Teatro Civico sabato e domenica non è noto, ma il numero dei candidati, circa 40 tra uomini e donne, molti sportivi praticanti o affiliati ad associazione e le buone impressioni riportate durante la visita alla città dalla troupe della società Nonpanic, incaricata delle selezioni, fanno ben sperare.

Ci sono buone probabilità che Tortona possa così vedere allestita una propria squadra di 12 persone per svolgere le fantasiose attività sportive in cui sfidare analoghe rappresentanze di località di Spagna, Polonia, Grecia, Olanda e di altre nazioni partecipanti ai nuovi “Eurogames”, questo il nome del format che sarà in onda in autunno sui canali Mediaset.