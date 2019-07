Finanziamenti per creare nuovi centri antiviolenza e nuovi sportelli

Attraverso i finanziamenti disposti dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul territorio regionale è prevista la creazione di nuovi Centri antiviolenza e di nuovi sportelli collegati ai Centri antiviolenza esistenti.

Soggetti proponenti

Per i centri Antiviolenza ex novo:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali (rif. legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1);

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, (rif. LR 4/2016, del DPGR n. 10R del 7.11.2016 e dell’Intesa CU n. 146 del 2014)

Oppure entrambe le categorie di soggetti di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Per gli sportelli che si collegano a Centri Antiviolenza esistenti potranno partecipare enti locali e soggetti titolari di Centri Antiviolenza già iscritti all’albo regionale o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione all’albo regionale alla data del 30.6.2019.

Le attività finanziabili

Saranno ritenute ammissibili tutte quelle attività ascrivibili all’interno di protocolli territoriali già vigenti e presentati alla Regione in sede di istanza di iscrizione all’albo dei centri anti violenza già esistenti e delle case rifugio esistenti.

Ciò non esimerà i nuovi Centri anti-violenza dall’onore di dover presentare un nuovo protocollo territoriale che rappresenta lo strumento essenziale per realizzare la rete di sostegno che ruota attorno ai centri anti-violenza.

Durata dell’intervento

Le attività e gli interventi che saranno oggetto di finanziamento potranno realizzarsi sino al 15.10.2020 purché le spese ammissibili siano state effettuate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (6.6.2019).

Dotazione finanziaria

Lo stanziamento complessivo è di 200.000 euro di cui:

100.000 euro destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza (importo massimo per ogni progetto € 25.000)

100.000 euro destinati ai nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza esistenti (importo massimo per ogni progetto € 10.000)

Scadenza

Il termine entro il quale presentare le istanze è fissato per il 10 settembre 2019.

Per info:

Lamoro scarl

via Leopardi, 4 – 14100 Asti

0141 532516

info@lamoro.it