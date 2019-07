Tre grandi fotografi vs tutti

ALESSANDRIA - Tre incontri dove Daniele Robotti porta il pubblico all’interno della visione di tre maestri della fotografia contemporanea, in confronto con lo stile, l’approccio e la tecnica di altrettanti maestri della scena fotografica mondiale. Tre appuntamenti in serate informali, discorsive e aperte alle domande e alle curiosità di tutti gli appassionati di fotografia, arte e cultura visiva.

Come tre classici generi della fotografia vengono interpretati utilizzando il colore o il bianco e nero, un approccio scientifico o emotivo, inquadrature pulite in contrapposizione a punti di vista non convenzionali? Il perché di una scelta, della creazione di uno stile, di una specifica narrazione: tre serate per una approfondita comprensione di quello che è “fare fotografia”.

Primo appuntamento giovedì 25 luglio per Steve McCurry e il grande reportage geografico. Seguiranno il 1° agosto l'incontro su Henry Cartier-Bresson (Tutta una storia in uno scatto) e l'8 su Sebastião Salgado (Il grande reportage).

Gli incontri si terranno nello studio di Daniele Robotti al 2° piano di via San Lorenzo 107 dalle 21 alle 22.30.

Fabrizio Priano, presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee commenta: “Un ennesimo interessante progetto di Daniele Robotti per conoscere tre grandi maestri della fotografia raccontati attraverso la competenza e la sensibilità di chi ha fatto della fotografia una professione”.