Comune, via libera al Piano di riequilibrio

ALESSANDRIA - Via libera della giunta Cuttica di Revigliasco al Piano di riequilibrio dei conti del Comune.

Un Piano che chiude con un disavanzo di circa 75 milioni di euro.

Dopo la ridetermina del Bilancio dovuta a una richiesta della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sull’approvazione del Rendiconto 2016, con l’approvazione in Consiglio Comunale, lo scorso 16 maggio, di un risultato negativo presunto di amministrazione al 31/12/2018 pari a 68.159.576,46 euro, i servizi dell’ente si sono subito attivati per la predisposizione del piano.

È stata così effettuata una ricognizione complessiva nei vari settori, che ha determinato un complessivo disavanzo di amministrazione di importo pari a 75.058.588,24 euro, per il quale deve essere attivata la procedura di riequilibrio finanziario.

Questa cifra è stata determinata da una serie di voci differenti: rideterminazione dei risultati di amministrazione degli esercizi 2012/2017 pari a - 46.887.506,7 euro; risultato di amministrazione 2018 (disavanzo dovuto all’adeguamento degli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e rischi contenzioso) pari a - 21.272.069,73 euro; riaccertamento dei residui attivi e passivi come richiesto dalle linee guida della Corte dei Conti in sede di piano di riequilibrio finanziario pluriennale pari a - 4.651.384,07 euro (residui passivi cancellati: + 372.273,87; residui attivi cancellati: -5.023.657,94); debiti per partite fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del Tuel pari a - 55.554,09 euro (debito non precedentemente segnalato relativo al Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Manutenzioni e Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, Disability ed Energy Manager e Gestione servizi a rete); debiti per interessi moratori di ritardato pagamento pari a - 882.538,36 euro; analisi dei rischi legali da contenzioso lei a - 1.309.535,26 euro.

Il piano di riequilibrio avrà durata ventennale e troverà copertura come segue: esercizio 2019 1.109.313,66 euro, esercizio 2020 3.497.662,48 euro, esercizio 2021 3.497.662,48 euro eesercizi dal 2022 al 2039 3.938.467,63 euro.

“Abbiamo lavorato duramente in questi mesi per cercare di risolvere questo problema che abbiamo ereditato dal passato. E’ vero che il disavanzo è aumentato rispetto alle precedenti previsioni, ma ci teniamo a precisare che si è una decisione prudenziale per tutelare l’Ente di fronte a tutti i rischi che il Comune potrebbe correre in futuro. Non è escluso che questa cifra, nel corso del tempo, possa essere rideterminata al ribasso, in caso di scenari a nostro favore. Si tratta di una cifra che non corrisponde a un concreto debito materiale da restituire – hanno spiegato, di concerto, il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco el’assessore alle Finanze, Cinzia Lumiera - Dovremo ripianare la somma in 20 anni, ma continueremo a lavorare per favorire il recupero delle entrate e la diminuzione delle spese, oltre a mettere in atto progetti di riordino organizzativo – gestionale i cui effetti di natura finanziaria e patrimoniale si vedranno, nel corso dei prossimi anni. Nonostante tutte queste difficoltà, l’anno 2019 chiuderà in equilibrio”.