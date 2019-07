Al Geirino la 12 ore di nuoto

OVADA - Si terrà sabato 27 luglio la “12 Ore benefica” di nuoto presso la piscina del Geirino, iniziativa varata per finanziare le attività invernali di “Camminfacendo”, il progetto del Consorzio Servizi Sociali a beneficio dei più piccoli, e del centro diurno “Lo Zainetto”. Dalle 5.00 del mattino si potrà nuotare a volontà. L'iscrizione ha il costo simbolico di 10 euro. Nel frattempo è davvero un'estate da “tutto esaurito” quella che si sta vivendo al polisportivo Geirino. I numeri testimoniano di un'affluenza mai così massiccia e di un periodo di attività molto intensa. In particolare, appare pienamente incoraggiante l'orizzonte della piscina. Altro banco di prova importante è rappresentato dalla gestione dell'ostello. La Servizi Sportivi ci si era già cimentata in passato, il 2019 però è il primo anno dopo l'avvio del periodo di sei anni di gestione determinati dalla gara da poco conclusa. A tutt’oggi hanno soggiornato le società di pallacanestro San Pio Milano, Busto Arsizio, Varese, Oleggio e Genova; contatti sono in corso per i mesi di agosto e settembre. L'obiettivo è quello di rilanciare in toto l'attività del polisportivo, acquisire risorse per le operazioni di manutenzione non più rinviabili.