Komorebi: musica e divertimento in piscina

TRISOBBIO - E' oramai diventato un appuntamento costante che coniuga musica e divertimento Komorebi, la manifestazione organizzata dal gruppo ovadese di Peakbeat in programma da domani a domenica presso le piscine di Trisobbio. E dopo le edizioni di grande successo degli anni scorsi, si rinnova il programma fatto di suoni da discoteca e un amalgama di generi e artisti di vario tipo. Si parte dalle 14.00 di sabato per chiudere alle 2.00. La domenica apertura alle 9.00 per terminare definitivamente alle 22.00. Un'area campeggio attrezzata, due aree drink, un'area street food, una zona relax e soprattutto 3 piscine a disposizione per rigenerarsi e rinfrescarsi tra una danza e l'altra. La novità di quest'anno è un'area adibita allo yoga e alla meditazione. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune, la gestione delle piscine e la Pro Loco di Trisobbio.