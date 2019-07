Si corre la Monferrina

ROCCA GRIMALDA - Un po' gara podistica, un po' festa di paese. E in un panorama di corse che nell'Ovadese si è molto impoverito l'appuntamento di domenica rappresenta sicuramente il clou dell'estate 2019. Si corre domenica a Rocca Grimalda per la 42° edizione della Monferrina, la manifestazione organizzata dalla Polisportiva del paese e coordinata da Giorgio Prato. Un percorso di poco superiore ai 10 chilometri che sa offrire uno spaccato gradevole delle colline attorno al paese e al tempo stesso mettere a dura prova gambe e polmoni di atleti di buon livello. A partire dalle 9.00 si sfideranno almeno 300 amatori, numero di partecipanti di tutto rispetto specie negli ultimi anni. «Abbiamo sempre lavorato – spiega lo stesso Prato – per rendere questa manifestazione un'occasione di incontro e di socializzazione. L'arrivo dei podisti è una bella occasione per mantenere vivo il paese».