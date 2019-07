Volpedo ottiene la Spiga Verde, certificazione di qualità

VOLPEDO - Giovedì alla sede di Confagricoltura di Alessandria Volpedo è stato insignito della“Spiga Verde” per i comuni rurali.

Come per le località turistiche balneari la “Bandiera Blu”, le “Spighe Verdi” simboleggiano un programma di sviluppo sostenibile con sistema di certificazione volontario. Per avere la Spiga Verde, gli indicatori sono: la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

A ritirare la Spiga sono intervenuti il sindaco Giancarlo Caldone, il funzionario referente del progetto Pierluigi Pernigotti, l’assessore Silvano Nobile e il consigliere comunale Riccardo Mura. Volpedo è l'unico comune in provincia di Alessandria ad essersi aggiudicato il titolo.