“Lirica sotto le stelle” in Cittadella

ALESSANDRIA - Ultimo appuntamento, sabato 27 luglio, per la rassegna Cittadella Music & Ballet Festival, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con CulturAle-Asm Costruire Insieme. Dopo il concerto di Alberto Fortis e la danza della Grande Soireé Classique, alle 21,30, i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria portano in scena Lirica sotto le stelle, arie, duetti e scene esilaranti dall'Opera buffa. Sul palco Linda Campanella (soprano), Matteo Peirone (basso brillante), Massimo Barbierato (violino), Yesenia Vicentini (violino), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello) e Andrea Albertini (pianoforte). L'ingresso è libero.

I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria sono un ensemble cameristico-sinfonico che svolge la propria attività in ambito nazionale e non, curando l’offerta di iniziative musicali (tramite concerti, Festival, lezioni-concerto) in svariate formazioni. È composto da musicisti professionisti italiani e stranieri, che si esprimono non solo in ambito prettamente classico, ma spaziano con disinvoltura dalla musica per film, jazz, etnica al pop.

Linda Campanella è considerata una delle voci più versatili del panorama lirico internazionale e, recentemente, una delle migliori insegnanti di tecnica vocale e interpretazione. Diplomata sia in pianoforte sia in canto lirico, ha una vasta e rinomata esperienza in diversi ambiti vocali: melodramma, barocco, liederistica, sacra e contemporanea. Matteo Peirone, laureato con il massimo dei voti e la lode in Lettere Classiche con una tesi in Letteratura Greca, ha studiato pianoforte, oboe e, infine, canto. Ha vinto numerosi concorsi lirici: tra questi spiccano l'Aslico di Milano e il Verdi di Parma. Ha già cantato nei principali teatri lirici italiani e stranieri mettendosi in evidenza come interprete di rilievo nei principali ruoli di “basso buffo o brillante” e nei ruoli "di carattere".