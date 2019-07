Odore nauseabondo, intervengono Vigili del Fuoco e Municipale

ALESSANDRIA - Vigili del Fuoco e Polizia Municipale alessandrina impegnati nella tarda mattinata di oggi in via Guasco. L'allarme era giunto con una telefonata che segnalava la presenza da circa una settimana di un forte odore in una zona precisa all'interno di un cortile con ingresso in via Pastrengo.

Sul posto si sono subito portati gli agenti di turno con il vice commissario Giuseppe Ceravolo, e una squadra del Comando Vigili del fuoco di Alessandria. Bisognava capire il motivo di quel forte odore nauseabondo, per cui è stata rimossa la porta dell'ingresso laterale anche perché le stanze erano visibili anche dalla strada, tranne una zona riparata da un muro. Fortunatamente, l'interno dei locali era vuoto tranne del liquido maleodorante vicino alla porta.