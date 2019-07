Le offerte dal Centro per l'Impiego

LAVORO - le offerte di lavoro attive presso il Centro per l'Impiego di Alessandria.

Aziende leader nel settore vigilanza non armata ricerca 15 vigilanti non armati

Mansioni: accettazione arrivi e controllo ingressi del cantiere. Requisiti e competenze: non è richiesta competenza nel ruolo. Disponibilità ad effettuare turni con festivi inclusi Sede di lavoro: cantiere di inserimento Val Lemme Terzo Valico del Giovi (AL). Tipologia di inserimento: CCNL Vigilanza Privati servizi fiduciari. Iniziale tempo determinato 3 mesi. 40 ore a settimana dal Lunedì alla Domenica con orario di lavoro su turni: 6:00/14:00; 14:00/22:00. Periodo di inserimento: entro Luglio 2019

Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione per cui ci si candida a: reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it

Azienda privata ricerca Addetta/o al banco del fresco

Mansioni: la risorsa svolgerà il tirocinio all'interno di un piccolo supermercato e si occuperà del servizio al cliente, della preparazione e confezionamento dei prodotti alimentari per la vendita (prezzatura, pesatura, imbustamento...) in ortofrutta, banco frigo, salumeria. Requisiti: età 18/29 anni, patente b e autonomia negli spostamenti. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - paese a una decina di km da Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con indennità mensile di 600 euro.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 8589 o la mansione ricercata "addetta/o al banco del fresco".

Azienda privata ricerca Ausiliario/a alla vendita

Mansioni: la risorsa svolgerà il tirocinio all'interno di un piccolo supermercato e si occuperà di allestimento e rifornimento scaffali, controllo prezzi, conformità e scadenze, pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro. Requisiti: età 18/29 anni, patente b e autonomia negli spostamenti. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - paese a una decina di km da Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con indennità mensile di 600 euro.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 8573 o la mansione ricercata "ausiliario/a alle vendite"

Azienda privata ricerca 2 Infermieri

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di infermiere addetto/a gestione servizio infermieristico per anziani autonomi e parzialmente autonomi in struttura residenziale per anziani. Requisiti: laurea in scienze infermieristiche, in possesso di patente B automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato part time.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: personale@coopservizi.net

Azienda privata ricerca Tirocinante per agenzia immobiliare

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto/a segreteria, accoglienza e informazioni, accompagnamento della clientela durante le visite immobiliari e disbrigo di commissioni presso uffici pubblici e privati. Requisiti: diploma di scuola superiore, conoscenza del pacchetto office (word, excel), internet, in possesso di patente B e preferibile auto propria, richiesta flessibilità e disponibilità ad aggiornarsi periodicamente, ottime capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio full time o part time in base alle esigenze del candidato/a. A seguito del tirocinio si propone inserimento lavorativo con apertura di partita iva e frequenza del corso di agente immobiliare.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail amministrazione@immobiliarerg.com indicando nell'oggetto la mansione ricercata "tirocinante per agenzia immobiliare”

Offerte riservate alle categorie protette - per candidarsi a queste offerte è necessario presentarsi personalmente presso il centro impiego (non si accettano candidature via e-mail)

Azienda privata ricerca infermiera/e

collocamento mirato assunzione nominativa orfani vedove profughi ed equiparati (art.18 L.68/99). Mansioni: infermiera/e. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, laurea in scienze infermieristiche, patente B e auto propria. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria. Tipologia di inserimento: Tempo det. di 7 mesi con orario part time (disponibilità a lavorare su turni, anche nei fine settimana).

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 31.07.2019 presso il centro impiego di appartenenza, per effettuare la candidatura Codice 8780

Azienda privata ricerca infermiera/e

collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99). Mansioni: infermiera/e. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, laurea in scienze infermieristiche, patente B e auto propria. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria. Tipologia di inserimento: Tempo det. di 7 mesi con orario part time (disponibilità a lavorare su turni, anche nei fine settimana).

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 31.07.2019 presso il centro impiego di appartenenza, per effettuare la candidatura Cod.8781

Azienda privata ricerca addetto macchine utensili

collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99). Mansioni: Addetto macchine utensili. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, Qualifica Professionale o Attestato per l'utilizzo di macchine utensili, buona conoscenza nell'utilizzo di tornio a controllo numerico, fresa e rettifiche, disponibilità a trasferte, patente B automunito. Sede di Lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato di 7 mesi tempo pieno.

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 31 /07/2019 presso il centro per l'impiego di appartenenza, per effettuare la candidatura n° 8949

Azienda privata ricerca Operaio Montatore Meccanico

collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99). Mansioni: Operaio Montatore Meccanico. Requisiti: Residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, Diploma Tecnico o Qualifica Professionale, ottima capacità di lettura del disegno tecnico meccanico, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte, patente B automunito, attitudine al lavoro in gruppo. Sede di Lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato di 7 mesi tempo pieno.

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 31/07/2019 presso il centro per l'impiego di appartenenza, per effettuare la candidatura n° 8947.

Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30.

il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.