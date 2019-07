Marta e Gianluca al Geirino

OVADA - Le risate saranno assicurate. Il palco è quella della piscina del Geirino con ingresso libero e possibilità di cenare con vista sullo spettacolo. A esibirsi sarà il popolare duo comico composto da “Marta e Gianluca” noti al grande pubblico per la loro particolarissima versione degli speed date e per la partecipazione all'edizione 2016 del Festival di Sanremo alla quale portarono i coniugi Salamoia. La serata è organizzata dalla Servizi Sportivi. Lo spettacolo si inserisce nel ciclo “Artisti docg”, la rassegna partita nei mesi scorsi con le partecipazioni di Gene Gnocchi e di Mogol. A settembre è già in programma lo spettacolo di Antonio Ornano. Per informazioni: 0143 837666