Caso Bibbiano: in 350 alla camminata

ALESSANDRIA - In 350 almeno alla camminata, ieri sera, con partenza da piazzetta della Lega per chiedere giustizia dopo i fatti di Bibbiano, il paese emiliano al centro dell’inchiesta ‘Angeli e demoni’; le indagini hanno messo in evidenza gravi irregolarità nell’affido di 6 bambini da parte dei servizi sociali (e non soltanto). Attualmente sono 29 gli indagati e 11 le misure cautelari; coinvolti anche personaggi del mondo della politica.

La manifestazione di ieri è stata organizzata da Lucia Eliana Sarmentino e Barbara Tettei, mamme «profondamente colpite» da quanto accaduto. «Speriamo nel nostro piccolo di far arrivare la nostra voce a quelle famiglie a cui sono stati portati via i bambini ingiustamente» hanno detto le promotrici dell’evento, che ha avuto il sostegno (a titolo personale) del vicesindaco Davide Buzzi Langhi, del presidente del Consiglio comunale Emanuele Locci e del capogruppo di Fratelli d’Italia, Piero Castellano.