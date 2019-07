Hortus Conclusus, la rassegna al via con i Bettedavis

NOVI LIGURE — Prenderà il via stasera la rassegna di spettacoli Hortus Conclusus, che ormai da cinque anni accompagna le estati novesi. Organizzata dal regista Andrea Lanza, la manifestazione si svolge sui palcoscenici naturali delle corti e dei giardini del centro storico, messi a disposizione dai proprietari.

L’edizione 2019 di Hortus Conclusus debutterà alle 21.00 di oggi, martedì 30 luglio, con i Bettedavis e il loro spettacolo “Banana split”. Già l’anno scorso il duo formato da Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino aveva riscosso grande successo e stasera torna per aprire la quinta edizione della rassegna con musiche originali e con un nuovo, poetico e divertente spettacolo. L’appuntamento è al giardino di palazzo Durazzo, in via Paolo da Novi 1.

La manifestazione si chiuderà il 10 settembre dopo 38 eventi, caratterizzati dalla capacità di dialogare con il pubblico attraverso il teatro, la musica, il cinema, la danza, il teatro ragazzi, i workshop, gli speech, i dibattiti e le conferenze, la fotografia e l’arte visiva. Oltre 40 straordinari ospiti daranno vita a un intenso mese di spettacoli, concerti, dibattiti, conferenze e workshop. Tra gli altri segnaliamo: la compagnia Kinetech Arts di San Francisco (30 e 31 agosto), Emilio Cozzi (1° agosto), Anna Della Rosa (10 settembre), la compagnia Batisfera di Cagliari (23 e 24 agosto), Annamaria Senatore (6 agosto), Deniz Ozdogan (2 agosto).

Per partecipare agli eventi è necessario sottoscrivere una tessera associativa (15 euro). Le tessere possono essere richieste e ritirate presso l’infopoint di via Paolo da Novi 23 oppure nei luoghi degli eventi tra le 19.00 e le 20.30.