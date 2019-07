Mornese il colpo grosso sarà Tomas Skuharavy?

E’ solo una suggestione estiva e probabilmente rimarrà tale, ma c’è la possibilità di vedere nella prossima stagione come tesserato delle “violette” un giocatore di caratura mondiale: Tomáš Skuhravý.

L’incredibile notizia si potrebbe verificare per una serie di circostanze da record: dopo l’esperienza come Club Manager del Cuneo in serie C, l’attaccante ceco che nella prima metà degli anni ‘90 fece sognare i tifosi del Genoa dopo averlo visto all’opera ai mondiali in Italia dove fu vicecapocannoniere con la maglia della Cecoslovacchia è tornato ad abitare proprio a Mornese e da lì la tentazione della dirigenza di provare a tesserarlo.

"Stiamo trattando con Skuhravý per un possibile tesseramento - spiegano dalla società viola - Siamo interessati ad intraprendere una collaborazione con lui. L'idea è di portarlo in ritiro con i ragazzi, l'allenatore (Alberto Boffito, ndr) è d'accordo e ci piacerebbe tesserarlo per poi schierarlo in attacco nella prossima stagione". Lo scorso anno l'ex attaccante del Genoa posò con la sciarpa del Mornese in occasione dell'amichevole disputata nel campo del paese contro il Cuneo.

Insomma, una collaborazione prima come dirigente poi, nel caso, come giocatore: perché nonostante le quasi cinquantaquattro primavere la punta ha mantenuto un fisico invidiabile. E allora, per un’estate, godiamoci questo sogno.