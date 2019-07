A Cabella Ligure scoppia l'estate

Si comincia a fare sul serio da questo weekend a Cabella Ligure con le iniziative per l'estate 2019: già da sabato 3 alle ore 13 ci sarà la raviolata in piazza con vino, musica e una lotteria, poi il giorno seguente il mercatino dell'antiquariato, artigianato ed hobbistica in Piazza Vittoria a cura dell'Associazione "Roba da Stréije".

Martedì 6 doppio appuntamento: durante il giorno in frazione Teo a cura di BorberAmbiente si terrà un laboratorio rivolto a tutti per imparare a realizzare in casa propria saponi delicati per il corpo, mentre la sera dalle 21.15 al PalaVittoria si terrà una conversazione con il prof. Massimo Arduino per rivivere le emozioni musicali della storia del grande schermo. La mattina seguente con ritrovo alle ore 9 a Dovanelli sempre BorberAmbiente proporrà un'escursione lungo la via Saia con il geologo e naturalista Irene Zembo, mentre in serata al PalaVittoria una serata a favore del Gruppo Anti Incendio Boschivo dalle ore 20 con cena a base di pasta infuocata e vinello e dimostrazione di spegnimento del fuoco in notturna.

Giovedì 8 agosto alle 21.15 sarà il turno della Corale Alta Val Borbera ad esibirsi nel PalaVittoria; la sera dopo si comincerà ad attendere la festa patronale di San Lorenzo con lo gnocco fritto dalle ore 18 ed alle 23 gli attesissimi fuochi d'artificio. Ll giorno della festa vedrà alle 17 la Santa Messa con la partecipazione della Corale Alta Val Borbera e la processione seguita poi dalla "Lotteria di Adriana"; la serata si concluderà con la cena libera con i tavoli sotto le piante e la musica di Oxegen.

Doppio appuntamento per domenica 11: alle ore 18 nei locali del Salone Pro Loco in Piazza Vittoria torneo di Burraco con regolamento federale, la sera concerto dei Finbar per una serata di musica folk e celtica.