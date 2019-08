Arte, danza e concerti nel bosco: al via il Festival dello Spirito

ALBERA LIGURE — Artisti provenienti da Oriente e Occidente, oltre cinquanta musicisti, una grande varietà di generi, esibizioni di teatro e danza, laboratori di meditazione e una natura incontaminata. Torna come ogni estate il festival Culture of the Spirit, la kermesse che celebra arte e spiritualità, giunta quest’anno all’undicesima edizione in programma sabato 3 e domenica 4 agosto in località Chiappeti ad Albera Ligure. A organizzare la rassegna, ospitata dalla fondazione “Sahaja Yoga – Shri Mataji Nirmala Devi”, è la compagnia teatrale Tev – Theatre of Eternal Values.

Al centro della rassegna, l’integrazione. «È un festival che punta sull’incontro di diverse culture – spiega il direttore artistico Monia Giovannangeli – Quest’anno il tema è “The Garden of Love”, un giardino dell’amore che attraverso suoni, melodie, colori, gesti, parole e fragranze intende “aprire la porta” del nostro giardino interiore».

Il programma spazia dal flamenco ai raga hindustani, dalle danze indiane alla musica classica occidentale, dai pezzi pop al nuevo tango di Astor Piazzolla. E poi jazz, folk irlandese e concerti acustici nel bosco, «per ritrovare un sound sempre più naturale che arriva dritto al cuore». Sul palco artisti d’eccezione, tra cui Turya, Jugalbandi Trio, Shakthidhar Iyer, Kinga Malec, Mahua Mukherjee, Miguel Czachowski (fondatore di Indialucia), Siddhi Bhasale, Valeria Vespaziani, Manish Madankar, Dorina Caronna, The Heavenly River, Oxana Tchijevskaia, Anton Pyvovarov, Gypsy band e Voice of the Deep. L’evento principale è in programma sabato sera alle 21.30: lo spettacolo “The Garden Of Love”, con il Piazzolla Festival Ensemble diretto da Carlo Gizzi e Franco Giacosa, che coinvolgerà i principali artisti della kermesse, integrando diversi generi canori e prosa. Seguirà uno spettacolo di danza del fuoco con Shaina Pieters.

Le attività partiranno sabato mattina alle 10.30 con concerti e performance che dureranno fino alla mezzanotte. Si riprenderà domenica mattina sempre alla 10.30 con la seconda giornata che si concluderà alle 21.00. L’ingresso è a offerta. Il programma completo è disponibile sul sito Cultureofthespirit.com.