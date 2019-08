L'iniziativa: alloggi 'sociali' per chi è senza casa

ALESSANDRIA - Si chiama housing sociale ed è un'iniziativa di Caritas, Fondazione SociAl e cooperativa Coompany destinata a persone che sono in attesa di una casa popolare. A loro disposizione, alloggi in via Parma, non lontano dal Duomo di Alessandria. L'educatrice Erica Gigli racconta al "Piccolo" di cosa si tratta.