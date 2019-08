Forse ce la possiamo fare: alpini, il sopralluogo è okay

ALESSANDRIA - Dal signore della foto possono dipendere le sorti di Alessandria, candidata a ospitare l’adunata nazionale degli alpini del 2021.

Lui è il generale Renato Genovese. E, mercoledì, accompagnato da esponenti dell’Ana, ha effettuato un sopralluogo in città, constatandone non solo l’idoneità ad accogliere le ‘penne nere’, ma apprezzando la compattezza del territorio che si sta battendo per la causa.

Genovese però ha ammonito: «Guai se ristoratori e commercianti approfittano per aumentare i prezzi».