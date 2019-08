"Commissione regionale al teatro. E poi una Fondazione"

ALESSANDRIA - I consiglieri regionali Pd Domenico Ravetti (capogruppo; in foto) e Daniele Valle hanno chiesto, e ottenuto la calendarizzazione urgente, di una Commissione in sopralluogo al Teatro Comunale di Alessandria, da svolgersi entro il mese di settembre.

«Una città come Alessandria non può restare senza una fondamentale infrastruttura culturale come quella - spiega lo stesso Ravetti (foto) - A farne le spese non sono solo i cittadini, ma soprattutto gli operatori, che da tempo non hanno un luogo adatto per coltivare e valorizzare il loro grande patrimonio espressivo».

«Il sopralluogo sarà l’occasione per svolgere una riflessione a 360 gradi sull’opportunità di istituire anche ad Alessandria una Fondazione partecipata dalla Regione, in modo da promuovere e sostenere adeguatamente le diverse attività di carattere culturale che il territorio può esprimere» aggiunge il vicepresidente della Commissione cultura, Valle.