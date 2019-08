"L'Infinito Tour" di Roberto Vecchioni fa tappa all'Alessandrino

ALESSANDRIA - A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discografico esce L’infinito, il nuovo album di Roberto Vecchioni. Il lavoro racchiude 12 brani inediti e il ritorno eccezionale sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel singolo Ti insegnerò a volare, ispirato al grande Alex Zanardi. Due padri della canzone d’autore si rivolgono alle nuove generazioni invitandole a sfidare l’impossibile. La storia del campione è la metafora della “passione per la vita che è più forte del destino”. Il 16 novembre il tour farà tappa al Teatro Alessandrino di via Verdi.

“Questo brano - racconta Vecchioni - si specchia direttamente in quella che è stata chiamata la 'canzone d’autore' e che non esiste più dagli anni ’70. In realtà l’intero disco è immerso in quell’atmosfera perché là è nato e successo tutto. Là tutto è stato come doveva essere, cioè immaginato, scritto e cantato alla luce della cultura, semplice ed elementare oppure sottile e sofisticata, ma comunque cultura”.

Un album manifesto, “non 12 brani, ma un’unica canzone divisa in 12 momenti”. L’album è il frutto della collaborazione di un team d’eccezione, Lucio Fabbri (produzione artistica, pianoforte, piano elettrico, organo Hammond, violino, viola, fisarmonica, basso elettrico e chitarra elettrica), Massimo Germini (chitarra classica e acustica, chitarra 12 corde, mandolino, bouzouki, ukulele, liuto cantabile), Marco Mangelli (basso fretless) e Roberto Gualdi (batteria e percussioni).

Informazioni e biglietteria

Gruppoanteprima

piazza Garibaldi 40, Alessandria

tel. 0131 250600