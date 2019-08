Via Tiziano, retail park più grande? "Assurdo"

ALESSANDRIA - Ulteriore ampliamento del centro commerciale ancora in costruzione tra via Tiziano e via Giordano Bruno? Di questo si è discusso lunedì, a Torino, nel corso di una Conferenza dei servizi in Regione Piemonte.

«Siamo fortemente contrari - commenta la vice presidente di Confesercenti Alessandria, Rossana Rolando, presente alla riunione - Da troppi anni, infatti, l’unico sviluppo nella nostra città è relativo all’insediamento di nuovi centri commerciali che danneggiano fortemente il piccolo commercio di vicinato, portando via la ricchezza dal territorio e impoverendone la crescita economica».

Al tavolo solo i funzionari e nessun politico, ma l’associazione di categoria sottolinea che «sono giunti i pareri favorevoli sia del Comune che della Provincia di Alessandria e della Regione».