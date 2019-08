Lavoro straordinario: è sempre obbligatorio?

LAVORO - Quando un lavoratore svolge delle ore in più di lavoro oltre il normale orario a tempo pieno, che generalmente è di 40 ore settimanali, queste sono considerate “ore di lavoro straordinario”. Tuttavia il dipendente, in qualsiasi ambito lavorativo, non è sempre obbligato a svolgere il lavoro straordinario richiesto dal datore di lavoro.

Vediamo i casi in cui è obbligatorio:

per i motivi indicati nel Contratto Collettivo di riferimento;

per eccezionali esigenze tecnico produttive;

se la mancata esecuzione delle prestazioni può causare un pericolo grave e immediato o danni alle persone o alla produzione;

per eventi particolari collegati all’attività, come mostre o fiere.

Il dipendente può rifiutarsi di svolgere le ore straordinarie se:

è un lavoratore studente;

un giustificato e grave motivo impedisce la prestazione;

il datore di lavoro ha esercitato il suo potere in modo scorretto.

Nel caso in cui non sia stabilito dai Contratti Collettivi, il limite massimo di ore straordinarie di lavoro è di 250 all’anno.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato Acli presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di Alessandria

Via Faà di Bruno 79

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di Casale Monferrato

Via Mameli, 65

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di Tortona

Via Emilia 244

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di Novi Ligure

Via P. Isola 54/56

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di Valenza

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di Acqui Terme

Via Nizza 60/B

Tel. 0131.25.10.91