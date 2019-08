Le offerte dal Centro per l'Impiego

LAVORO - Le offerte di lavoro attive presso il Centro per l'Impiego di Alessandria.

Azienda privata ricerca Responsabile Amministrativo

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere mansioni amministrative - contabili nel campo di attività di Amministrazione, Controllo di Gestione e Personale. Nello specifico si prevede l'affiancamento all'assistente, addetta alla contabilità, in: attività contabili quotidiane (tenuta della prima nota di cassa; gestione delle entrate e dei pagamenti; redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri;registrazione fatture di acquisto e emissione fatture di vendita riepilogative a fine mese); predisposizione del CFM, report settimanale richiesto dalla casa madre sull'andamento della tesoreria per le successive 13 settimane (incassi; pagamenti e trasferimenti surplus cash/richieste di fondi alla casa madre); preparazione degli adempimenti mensili richiesti dall'AgE (liquidazione Iva mensile) e dall'Agenzia delle Dogane (Intrastat); contabilizzazione movimenti conto Paypal, riconciliazione e contabilizzazione movimenti di cassa, pratiche diverse; gestione dati e documenti sensibili riguardanti il personale; rilevazione presenze giornaliere del personale ed invio riepilogo mensile al consulente esterno per predisposizione cedolini; verifica e controllo stampe di prova cedolini e predisposizione bonifici stipendi; registrazione contabile costi del personale (rilevazione costi,debiti vs. erario per INPS e IRPEF e ratei) e quadratura con F24; predisposizione report mensili richiesti dalla casa madre inglese relativi all'andamento economico e patrimoniale dell'azienda (Flash ed MA); analisi dei dati a consuntivo che ne scaturiscono e predisposizione del Rolling Forecasting per i mesi successivi in collaborazione con la Direzione; rapporto finale di analisi degli risultati e degli indicatori alla Direzione; predisposizione con la Direzione del budget aziendale per l'esercizio successivo e analisi periodica scostamento con i dati a consuntivo; gestione dei rapporti con i referenti degli istituti bancari presso i quali abbiamo i conti correnti aziendali e con i consulenti esterni in base alla necessità del momento (commercialista e consulente paghe); monitoraggio costante dell'andamento della tesoreria, dei dati e degli indici economico/finanziari e collaborazione nella fase di formulazione di azioni correttive o proposte di miglioramento; predisposizione e verifica del bilancio d'esercizio annuale (ante imposte e post imposte) in collaborazione con il consulente fiscale esterno e tenuta libri sociali; predisposizione adempimenti fiscali richiesti dall'AgE (Lipe ed Esterometro); gestione di pratiche diverse/domande di rimborsi/erogazione contributi con enti esterni (Camera di Commercio, Mise, Age).

Requisiti: richiesta laurea preferibilmente in economia e commercio, ottima conoscenza della lingua inglese, ottime conoscenze informatiche. Sede di lavoro: immediate vicinanze Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ottimo inquadramento economico.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info@giefferacing.com indicando nell'oggetto la mansione ricercata "Responsabile amministrativo"

Azienda privata ricerca Referente di negozio telefonia Alessandria

Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di referente di negozio all’interno del reparto telefonia presso un punto vendita di elettronica di consumo di Alessandria e si occuperà di promozione e vendita dei servizi di Vodafone, nello specifico della contrattualizzazione e vendita di servizi telefonici, linee fisse e dispositivi elettronici ad essi abbinati.

Requisiti: Si richiede una certa passione e conoscenza del mondo smartphone/tablet/pc e disponibilità a lavorare 6 giorni a settimana (weekend compreso). Preferibile esperienza pregressa nel settore Telefonia e/o Servizi. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: Si offre un contratto di lavoro CCNL, previo superamento del periodo di prova. La retribuzione mensile prevede una parte fissa e una variabile, corrispondente alle provvigioni sulle vendite. Si garantisce formazione attiva e immediato inserimento nel team di lavoro

Modalità di candidatura: Inviare CV e candidature con specifiche sulle eventuali esperienze pregresse nel settore a: selezioni.vodafone@sintesipromotions.it

Azienda privata ricerca Ausiliario/a alla vendita

Mansioni: la risorsa svolgerà il tirocinio all'interno di un piccolo supermercato e si occuperà di allestimento e rifornimento scaffali, controllo prezzi, conformità e scadenze, pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro.

Requisiti: età 18/29 anni, patente b e autonomia negli spostamenti. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - paese a una decina di km da Alessandria Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con indennità mensile di 600 euro Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 8573 o la mansione ricercata "ausiliario/a alle vendite"

Azienda privata ricerca 2 Infermieri

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di infermiere addetto/a gestione servizio infermieristico per anziani autonomi e parzialmente autonomi in struttura residenziale per anziani.

Requisiti: laurea in scienze infermieristiche, in possesso di patente B automunito. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato part time Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: personale@coopservizi.net.

Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30.

il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.